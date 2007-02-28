Буковскі почав знімати фільм, у якому всі помирають

Російсько-українська продакшн-компанія "Стар Медіа" розпочала зйомки детективної стрічки "Всі повинні померти". Зйомки відбуваються у Києві. Продюсерами виступили: Юрій Мінзянов, Влад Ряшин.

Режисер картини - Сергій Буковскі, відомий кінодокументаліст, лауреат Державної премії України імені Шевченка за фільм "Війна. Український рахунок". Одна з останніх резонансних стрічок режисера - документальний фільм про жертви Холокосту "Назви своє ім`я", продюсерами якого виступили Стівен Спілберг і Віктор Пінчук.

Картина "Всі повинні померти" - дебют Сергія Буковського в ігровому кіно. Ще до початку зйомок режисер, спільно з художником Олександром Заславським і оператором Павлом Казанцевим, зробили детальне розкадрування майбутнього фільму, дія якого відноситься до нашого часу. Самотній чоловік на прізвисько Сич живе на відшибі. Сусіди побоюються Клима (називається герой у виконанні російського актора Ігоря Савочкина), тому що знають: він - колишній працівник кримінального розшуку. Одного разу до нього приїжджає друг Іван (Михайло Кришталь) і просить допомогти в одній справі. Клим обіцяє, але... удосвіта знаходять труп Івана. Відчуття бору й провини керують Климом, коли він починає розслідувати загибель друга. Прокуратура відкриває справу, яку доручає вести молодому слідчому Єлизаветі (Марія Саффо). Але з кожним днем кількість підозрюваних зменшується, вони гинуть...

У фільмі також зайняті актори Олександр Тютін, Катерина Нікітіна, Сергій Романюк. Зйомки будуть тривати місяць, закінчення термінів виробництва - червень. Прем`єра фільму "Всі повинні померти" відбудеться на телеканалі "Росія".

За матеріалами Подробиць