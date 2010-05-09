На Прикарпаття з'їхалисязі кращі ковалі зі всього світу

У Івано-Франківську просто неба проходить фестиваль "Свято ковалів". Таке дійство організовують уже восьмий рік поспіль, повідомляє телеканал ICTV.

Цього року захід б`є всі рекорди. У ньому беруть участь понад 300 учасників з 26 країн світу – Австралії, США, Швеції, Бельгії, Білорусі, Нідерландів, Росії та інших.

Щороку ковалі на згадку про себе залишають місту подарунок. На цей раз це буде кована дитяча карусель. Композиція матиме назву "Круговорот ковальських місць". За задумом, кожен коваль зробить своє оригінальне кільце, яке прикрасить композицію.

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