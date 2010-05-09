Президент Грузії Саакашвілі сприяє львівським сестерам Горгішелі

Альбом «Ромбамбар» львівського гурту «Горгішелі» виходить за підтримки президента Грузії Михаїла Саакашвілі, – про це повідомляє ЗІК.

8 червня у грузинському посольстві у Києві гурт «Горгішелі» планує репрезентувати новий українсько-грузинський альбом «Ромбамбар», на презентацію диску завітає Надзвичайний і Повноважний посол Грузії в Україні Григол Катамадзе.

Новий альбом гурту «Горгішелі» складається з 7 україномовних творів і 5 – грузинською мовою. Три з анонсованих п’яти композицій звучать і грузинською, і українською, зокрема, й пісня «Харалало», яка вже лунає із радіоефіру. За словами лідерки гурту Тамари Горгішелі, всі пісні є подіями та почуттями з її життя.