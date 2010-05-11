У Сумах відбудеться ІІІ міжнародний пленер художників

У Сумах 13-21 травня пройде ІІІ відкритий пленер «Сумська палітра», e якому візьмуть участь 12 художників з України, Росії та Молдови.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пленеру традиційно писатимуть міські краєвиди і визначні історичні місця, об’єкти культурної спадщини та мальовничі околиці Сум. Художники також проведуть майстер-клас для учнів художньої школи.

За підсумками мистецького проекту 21 травня у Сумській муніципальній галереї відбудеться вернісаж робіт художників. Кожен з митців залишить у подарунок Сумам по одній зі своїх робіт, написаних під час цього пленеру.