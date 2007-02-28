Фільм про Холокост доступний в українському кінопрокаті

15 лютого в український кінопрокат вийшов документальний фільм про історію Холокосту "Назви своє ім’я", режисером якого став Сергій Буковскі, один з найкращих представників української школи документального кіно, автор низки прекрасних стрічок, лауреат численних фестивалів і безумовний майстер своєї справи.

Прем’єра фільму в Україні відбулася 15 жовтня 2006 року. У зв’язку з цією подією спеціально зі США прилітав знаменитий режисер й співпродюсер фільму "Назви своє ім’я" Стівен Спілберг. Іншим продюсером стрічки стала не менш відома в Україні людина – Віктор Пінчук.

В основі його нової документальної картини "Назви своє ім’я" – відеосвідчення про Холокост, зібрані Фундацією Шоа в Україні. Фундація Шоа, заснована Стівеном Спілбергом у 1994 році після зйомок фільму "Списки Шіндлера" з метою записати на відео і зберегти ці важливі свідчення про Холокост. Шоа – це фундація візуальної історії тих, хто пережив Шоа ("Шоа" у перекладі з івриту означає "катастрофа").На сьогодні зібрано понад 52 000 записаних на відео свідчень у 56 державах 32 мовами, у тому числі й в Україні.

Документальні кадри Холокосту, символи та образи фільму “Назви своє ім’я” ставлять складні запитання. Про витоки нетерпимості автори проекту пропонують замислюватися зі шкільної лави. Історики і педагоги вже створили методичний посібник до фільму для викладання уроків історії. Викладання історії давно чекало на таку інновацію, кажуть історики, бо у параграфах про війни і революції загубилася людина. Нині автори проекту чекають згоди Міністерства освіти на запровадження кіноуроків.

В українському прокаті доступні дві копії в оригінальній версії – російською й українською мовою.

Стрічка "Назви своє ім`я" до 14 березня у прокаті у кінотеатрі “Жовтень”.