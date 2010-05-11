Кеті Перрі визнано найсексуальнішою жінкою світу

Американський журнал для чоловіків Maxim оприлюднив черговий рейтинг найсексуальніших жінок світу. Про це повідомляє Корреспондент.net. У 2010 році укладачі списку віддали першу сходинку співачці Кеті Перрі, всесвітню популярність якій приніс сингл I Kissed A Girl.

За оцінкою журналу Maxim, співачка володіє рідкісним поєднанням таланту, розуму, почуття гумору і зовнішніх даних. "Несподівано розумієш, що найрозумніша, весела і крута дівчина до того ж ще дивовижно виглядає і чудово катається на скейтборді", - зазначив у своїй рецензії головний редактор журналу Джо Лелі.

Друге місце дісталося 23-річній моделі Бруклін Декер. Дівчина тривалий час співпрацює з модним брендом Victoria`s Secret, а в 2010 році знялася для обкладинки програми Swimsuit Issue популярного журналу Sports Illustrated. Вона також відома тим, що є дружиною американського тенісиста Енді Роддіка.

Замикає трійку найсексуальніших жінок за версією Maxim актриса Зої Салдана. Популярність їй принесла одна з головних ролей у кінострічці Аватар, що встановила кілька рекордів у сфері кінематографа. Крім того, в десятці лідерів опинилися "чемпіонка" минулих років Меган Фокс, співачка Ріанна, а також знаменитість Лос-Анджелесу Кім Кардашьян.

Також варто зазначити про присутність у списку Скарлет Йоханссон (14-е місце), Крістіни Агілери (18) і Міли Йовович (21). Багаторічний лідер і мати шістьох дітей Анджеліна Джолі цього року удостоїлася тільки 38-го місця. Крім інших, її випередила молода подруга боксера Володимира Кличка Хейден Панеттьєр (30).

Тим часом, найсексуальніша жінка минулого року - зірка Доктора Хауса Олівія Уайльд - цього року задовольнялася лише 20-м місцем.