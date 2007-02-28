Нацрада нагадує про необхідність подання редакційних статутів ТРО до 1 березня

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” інформує, що телерадіоорганізації повинні затвердити свої редакційні статути і надати їх копії Національній раді до 1 березня 2007 року.

Установчі та/або статутні документи суб`єкта господарювання, який має ліцензію на мовлення, мають передбачати створення у складі органів його управління спеціального наглядового органу (редакційної ради), половина складу якого призначається засновниками або власниками телерадіоорганізації, а половина обирається творчим колективом телерадіоорганізації.

Згідно з п. 4 ст. 57 цього закону, редакційний статут телерадіоорганізації визначає: основні вимоги до забезпечення точності, об`єктивності, неупередженості та збалансованості інформації, що розповсюджується телерадіоорганізацією; вимоги до розповсюдження конфіденційної інформації; вимоги до розповсюдження інформації про насильство; вимоги до розповсюдження інформації про злочини; вимоги до розповсюдження інформації про різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих та інвалідів); вимоги до захисту дітей від негативного впливу інформації, що розповсюджується телерадіоорганізацією; вимоги до перевірки достовірності інформації, одержаної від третіх осіб; вимоги до дотримання авторських та суміжних прав при розповсюдженні інформації; особливості поширення інформації про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами; вимоги до реклами та спонсорства; вимоги щодо недопущення прихованої реклами та одержання творчими працівниками телерадіоорганізації товарів і послуг безкоштовно або за пільговими цінами; порядок утворення, діяльності та повноваження редакційної ради.

Редакційний статут телерадіоорганізації має бути оприлюднений. Копія редакційного статуту протягом семи днів з часу його прийняття або внесення змін до нього надсилається до Національної ради.