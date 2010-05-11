У Київському Будинку Вчителя (вул. Володимирська, 57, ст. метро «Театральна», «Університет») 13-16 травня пройде V Міжнародний фестиваль поезії «Київські Лаври» - одна з найзначніших літературних подій на пострадянському просторі.

Цьогоріч на «Київських Лаврах» будуть представлені найцікавіші фестивалі поезії України, Росії, Білорусії, Грузії та інших країн.

У 24 програмах і проектах візьмуть участь 120 поетів із Білорусії, Бельгії, Німеччини, Грузії, Польщі, Росії, США, України.

Зокрема - легендарний Євгеній Рейн, якого нобелівський лауреат Йосип Бродський називав своїм вчителем, видатний польський поет Богдан Задура - з новими віршами в українському перекладі, молоді самобутні грузинські поети - Звіад Ратіані, Ніка Джорджанелі, Шота Іаташвілі.

Крім поетичної складової фестивалю «КЛ», не менший інтерес представляють зустрічі з провідними російськими і українськими прозаїками: букеровським лауреатом Михайлом Шишкиним, класиком гротеску і українського треша Лесем Подервянським, лауреатом премії Національний бестселер, автором сценарію до фільмів «Пригоди сищика Путіліна», «Загибель Імперії», «Казароза» Леонідом Юзефовічем, найяскравішим представником нового російського реалізму Захаром Прілепіним. Порадують гостей і бесіди з молодими українськими прозаїками - Таней Малярчук і Маріаною Кияновськой.

13 травня, на відкритті «КЛ», традиційно будуть вручені премії фестивалю - дві ексклюзивні бронзові статуетки (автор - відомий київський скульптор Євгеній Деревянко) і 1000 доларів США кожному лауреатові. У 2006-2009 г.г.

Звання Лауреата фестивалю «Київські Лаври» удостоювалися: Олексій Цветков (США), Тарас Федюк (Україна), Шота Іаташвілі (Грузія), Бахит Кенжєєв (Канада-Росія), Анатолій Кичинський (Україна), Сергій Гандльовський (Росія).

Програму «КЛ» можна отримати безкоштовно на відкритті фестивалю 13 травня в 17.00 у фойє Київського Будинку Вчителів, придбати книги учасників, поспілкуватися з улюбленими авторами.

Засновник і постійний спонсор фестивалю - журнал «ШО».

Вхід на всі заходи фестивалю – вільний.