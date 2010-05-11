Національний музей Тараса Шевченка (Київ, бул. Шевченка, 12) запрошує 12 травня о 17.00 на відкриття виставки творів живопису та презентація альбому Євгена Лещенка (м. Кривий Ріг).

Сучасний український художник Євген Лещенко з Кривого Рога здійснив незвіданий, неочікуваний стрибок у царині образотворчих стилів: винайшов свою, нову образну мову, а може, й свою малярську абетку. Усуціль фольклоризовану, за смислом – українську, за формами – казкову, «Боянову», билинну, пісенну, світославну, фантастичну.

Мистець як деміург здатен створювати «третю дійсність» – тобто те, чого не створила Природа. Євген Лещенко бере своєю уявою довільний простір, наповнює його «згустками матерії» у найвигадливіших формах і сенсах, карколомно змонтовує, суміщаючи в одній картині кілька площин і рівнів, заселяючи її дивовижними виображеннями флори та фауни.

Євген Лещенко натякає глядачам своїх картин на народні традиції, міфологію, знакологію та космологію.

***Євген Лещенко – один із найвідоміших митців сучасності, заслужений художник України, переможець міжнародного бієнале 1998 р. Лещенка успішно експонувалися в Лондоні, Парижі, Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні, Торонто, Бонні. Твори зберігаються в приватних колекціях Росії, Франції, Великобританії, США, Канади, Японії, Чехії, Німеччини, Голландії та Швеції.

Живе і працює в Кривому Розі.

Виставка відкрита до 31 травня 2010 року.

Олександра Жестова

Прес-служба

Національний музей Тараса Шевченка

01004, Київ, бульвар Шевченка,