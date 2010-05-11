У нових "Трьох мушкетерах" порочну Міледі зіграє Міла Йововіч

Продюсер і режисер Пол У.С. Андерсон, що створив "Обитель зла" і "Смертельну битву", обнародував акторський склад своєю сучасною 3D-версією роману Олександра Дюма "Три мушкетери".

Роль порочної і спокусливої леді Вінтер (графиня де Ла Фер, Міледі) режисер віддав своїй дружині, з якою живе в законному шлюбі менше року, – Мілі Йововіч, повідомляє The Film Stage.

А могутнього кардинала Рішельє, який, задумавши вбивство Бекінгема, посилає до Лондона агента Міледі, зіграє австрійський актор Крістоф Вальц, якому після "Безславних виродків" посипалися цікаві пропозиції.

Роль головного героя – Д`Артаньяна – дісталася 18-річному Логану Лерману, відомому за фільмом "Персі Джексон і викрадач блискавок". Портоса зіграє Рей Стівенсон, Атоса – Люк Еванс, Араміса – Меттью Макфейден.

За непідтвердженими поки даними, Орландо Блум може зіграти герцога Бекінгема. По крайній мірі, йому зроблено таку пропозицію.

Як розповідав раніше сам Пол У.С. Андерсон, він планує привнести в класичний сюжет дух сучасності, проте не збирається міняти час дії "Мушкетерів". "Ми безумовно модернізуємо "Трьох мушкетерів", але не відмовимо собі в задоволенні зняти історичне кіно, – зізнався режисер. – Проте в нашому фільмі корсети і пір`я з капелюхами не займатимуть центральне місце. Головне – це яскраве дійство, романтика і пригоди".

Реліз нової версії фільму назначено на 2011 рік.

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