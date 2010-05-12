У Каннах відкрився 63-й міжнародний кінофестиваль

У Каннах почав роботу 63-й міжнародний кінофестиваль. Як повідомляє IndieWIRE, офіційно фестиваль відкриється тільки увечері, коли відбудеться гала-прем`єра фільму "Робін Гуд" Рідлі Скотта, проте перші покази, у тому числі, і цього фільму, почалися вранці 12 травня, пише lenta.ru. Фільм Скотта представлений на фестивалі поза конкурсом. Як повідомлялося раніше, на прем`єру своєї картини сам режисер приїхати не зможе через перенесену операцію, проте на показі будуть присутні виконавці головний ролей – Рассел Кроу і Кейт Бланшетт.

У конкурсній програмі фестивалю заявлено 19 фільмів, серед яких роботи Такеши Кітано, Алехандро Гонсалеса Іньярріту, Апічатпонга Вірасетакула і Матьє Амальріка.

За день до початку фестивалю основну конкурсну програму посилили стрічкою британського класика Кена Лоуча "Ірландський маршрут".

Крім основної програми, у Каннах пройде фестиваль короткометражних фільмів, також будуть вручені премія "Особливий погляд", нагорода за кращий студентський фільм, представлений в програмі "Синефондасьон", і "Золота камера" за кращий дебют.

Фестиваль продовжиться до 23 травня. Журі конкурсної програми в 2010 році очолює режисер Тім Бартон, Атом Егоян є головою журі "Синефондасьон" і "Короткого метра", на чолі журі "Золотої камери" Гаель Гарсія Берналь, а "Особливий погляд" присуджує журі під керівництвом французького режисера Клер Дені.

Нагадаємо, уперше за всю історію Каннського кінофестивалю в основній конкурсній програмі буде представлений український фільм Сергія Лозниці "Щастя моє". Це спільний продукт трьох країн – України, Нідерландів і Німеччини. Фільм "Щастя моє" оповідає про далекобійника, який збився з траси і забрів в російську глибинку.