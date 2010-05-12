В Україні з'являться світлофори від Swarovski
14:09, 12 травня 2010Культура
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У Києві, Львові, Харкові і Донецьку встановлять світлофори від усесвітньо відомої компанії Swarovski, що спеціалізується на виробництві прикрас з кристалів Swarovski.
Проект направлений на чотири міста, які прийматимуть Євро-2012.
У зв`язку з цим до Львова приїжджав власник компанії Swarovski. Про це повідомив начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міської ради Сергій Кіраль.
Виявляється, фірма відома теж технологіями в управлінні дорожнім рухом. З міською владою вони провели переговори щодо співпраці.
У Львові чекають, що підписати угоду вдасться ще до кінця травня.
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