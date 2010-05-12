В Україні з'являться світлофори від Swarovski

У Києві, Львові, Харкові і Донецьку встановлять світлофори від усесвітньо відомої компанії Swarovski, що спеціалізується на виробництві прикрас з кристалів Swarovski.

Проект направлений на чотири міста, які прийматимуть Євро-2012.

У зв`язку з цим до Львова приїжджав власник компанії Swarovski. Про це повідомив начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міської ради Сергій Кіраль.

Виявляється, фірма відома теж технологіями в управлінні дорожнім рухом. З міською владою вони провели переговори щодо співпраці.

У Львові чекають, що підписати угоду вдасться ще до кінця травня.

Львівська хвиля