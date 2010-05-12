13-річна українка зачарувала Іспанію у програмі «Хочу співати»

Понад тисячу юних талантів спробували щастя в кастингу, щоб взяти участь у телевізійному проекті «Хочу співати» іспанського телевізійного каналу АNTENА3 та творчого об’єднання Europroducciones. Для участі у проекті було не достатньо тільки бажання співати.

Директори програми шукали дітей, які не тільки зачарують глядачів своїм голосом, а й тих, хто відкриє для них своє серце. Перша програма 25 квітня зібрала біля телеканалів цілі родини. Кожного четверга юні зірки дивуватимуть телеглядачів своїми виступами. Усі програми у прямій трансляції – живий оркестр, дирегентом якого є Fernando Sancho – зірка європейської величини.

Конкурсанти у програмі будуть співати із зірками Америки та Європи.

25 найкращих стали учасниками програми «Хочу співати», віком від 6 до 17 років.

А ще є команда менших і старших дітей – головне завдання – це працювати разом та підтримувати один одного.

Голосування проходить за дзвінками та по Інтернету.

У кінці програми той, кого найбільше підтримають глядачі, стане переможцем і отримає головний приз – стипендію на навчання у Англії у музичній академії Пола Маккартні.

Юні співаки упродовж двох місяців будуть мати контрольну роботу – співати пісні різних напрямків та різними мовами, демонструючи, що ти найкращий.

13-річна українка Юлія Смага зачарувала глядачів. Зараз її прихильники створили фан-клуб і підтримують її у всьому, адже зовсім не просто звичайному іммігранту було прокласти шлях до зірок.

***Юлія Смага народилась 1996 року на Львівщині. Родина дівчинки щедро обдарована талантами. У 3 роки дівчинка заявила, що вона – Ані Лорак та співала пісень Селін Діон.

Свій перший виступ співачка згадує з усмішкою, бо було це в 4 роки.

У п’ятирічному віці артистка проходить відбірковий тур і виступає на гала-концерті «Маминих зіроньок».

Через рік Юля їде в Іспанію, щоб після трирічної розлуки побачитись з татом.

У 2004 дівчинка, набравши найбільшу кількість вступних балів, вступає на навчання у професійну консерваторію «Amaniel» м. Мадрид.

Там Юлія вивчає уроки гри на фортепіано та сольфеджіо. П’ятирічну програму юна піаністка освоює за 4 роки.

Рік займається ліричним вокалом з викладачем оперного співу.

2005 року бере участь у складі дитячого хору у найбільшій у Європі постановці опери «Кармен», де є єдиною іммігранткою. Бере участь у концертних програмах Української діаспори в Іспанії. А також є наймолодшим артистом і репрезентує українську пісню на міжнародному рівні у Іспанії: «Feria de la Solidaridad» у м. Мадрид (Іспанія), «Muestra de artistas de europa del este»«Galardones Pueblo Nuevo V Edicion».

У 2006 році Юля – делегатка на інтернаціональному Форумі у Києві «Український спів у світі».

Завдяки таланту і працелюбності у дівчинки з’являються шанувальники, як в Україні, так і в Іспанії. Виступи у палаці «Україна» у м. Київ та Палаці Спорту у м. Мадрид тільки збагатили досвід юної співачки.

Юна артистка виступала в Мадриді, Барселоні, Толедо, Віяробледо, Мурсії, Валенсії, Йорет дель Мар, Мостолесі, Віянуева де Пардійо.

Упродовж 2006–2007 років Юлія працює над своїм першим альбомом «Квіти здалека». Він присв’ячений іммігрантським дітям, які розкидані по цілому світу.

Літом 2007 співачка стає лауреатом на Міжнародному конкурсі молодих виконавців у м. Володимир. Пісні Юлі, написані мамою дівчинки, були відзначені як одні з найкращих на фестивалі.

А у 2008 виборює Золоту медаль на Міжнародному фестивалі у Каталонії (Іспанія).

У репертуарі дівчини понад 50 пісень різними мовами.

2010 року – після прослуховування зі співачкою вокалом та танцями займаються викладачі іспанської фабрики зірок (Операсіон тріумфо) – Едіт Салазар (відома джазова співачка) та Юрій Омельченко.

2010 року Юлія Смага отримує запрошення від головного каналу Іспанського телебачення для участі у проекті, де 25 юних співаків будуть змагатись за звання найкращого.

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