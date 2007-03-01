”Драґон Форум” у Києві

З 4 до 6 квітня у Києві відбудеться спеціальна сесія майстерні документального кіно "Драґон Форум".

Майстерня є ініціативою Товариства польських фільмарів, Краківської кінофундації та "Аркана-студіо". Київська сесія "Драґон Форуму" відбуватиметься у рамках Днів кіно про права людини "Український контекст". Її співорганізатором є Геннадій Кофман зі студії "Маґіка-фільм" (Харків). Під час київського "Драґон Форуму" відбудеться також ретроспектива фільмів Марцеля Лозінського, котрий проведе майстер-клас.

Метою "Драґон Форуму" є допомога творцям неігрового кіно, що роблять – цитуючи прес-реліз – "авторське, а при тому заанґажоване та чесне документальне кіно". Амбіцією майстерні є розвиток "польської школи документального кіно", уособлюваної, зокрема, Кшиштофом Кєсльовським та Марцелем Лозінським. Останній є постійним педагогом "Драґон Форуму". Серед інших викладачів – кінооператор Яцек Блавут й монтажерка Катажина Мацєйко-Ковальчик, котрі, як і Лозінський, працюють у варшавській Школі Анджея Вайди. Щорічний результат "Драґон Форуму" – презентація підтримуваних проектів під час пітчинґу за участю міжнародних продюсерів на Краківському МКФ.

Під час роботи "Драґон Форуму" його учасники мають нагоду вдосконалити свій проект документального фільму за допомоги всесвітньо знаних педагогів. Консультації охоплюють не лише творчий процес створення стрічки, а й поради щодо якнайуспішнішої презентації проекту для міжнародних продюсерів. У ефективності цієї майстерні могли переконатися українські учасники минулих сесій "Драґон Форуму", серед яких Валентин Васянович, Наталя Конончук, Світлана Зінов’єва, Світлана Олешко та інші.

Зголоситися на черговий "Драґон Форум" можна до 31 березня за адресою www.dragonforum.pl.