Журавську обрали речницею Євробачення

10:37, 13 травня 2010
Культура
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Відбулося смс-голосування

"Міс Україна-2008" Ірина Журавська обрана речником пісенного конкурсу  "Євробачення-2010", повідомляє прес-служба Першого Національного.

11-го травня в Новинах Першого Національного були оголошені результати смс-голосування за речника цьогорічного "Євробачення".

Як з`ясувалося, найбільшу кількість голосів отримала міска Ірина Журавська. Усього ж за з те, щоб з`явитися на телеекранах Європи, змагалося 20 кандидатів.

Таким чином наречена (чи вже дружина?) ресторатора Миколи Тищенка оголошуватиме результати голосування на "Євробаченні-2010" від України.

До речі, з самого початку Журавської серед 20 претендентів не було. Міска потрапила до списку фіналістів через відмову одного із учасників.

Тобто спершу журі обрало з-поміж безлічі анкет двадцятку найкращих. Але через хворобу один із учасників відмовився від подальшої участі. На його місце журі відібрало саме Журавську.

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