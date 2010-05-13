У Києві продаватимуть молодих українських художників

14 травня у Київському музеї сучасного образотворчого мистецтва України (вул. Глибочицька, 17) відкриється виставка, на якій буде представлено колекцію аукціону Українського молодого актуального мистецтва. Організатором виступить Аукціонний дім «Золотий перетин».

На вернісажі будуть представлені роботи молодих художників, які, незважаючи на вік, уже зараз визначають тренди в українському мистецтві. До експозиції увійдуть твори таких відомих в Україні та за кордоном авторів як Ксенія Гнилицька, Микита Кадан, Леся Хоменко (учасники групи Р.Е. П.), Микола Рідний (група SOSka), Олексій Салманов, Артем Волокітін та ін. Разом з тим, найбільшу увагу організатори приділили художникам-початківцям, імена яких ще не стали відомими широкому загалу.

Основу експозиції складуть живописні роботи, проте до неї увійдуть і відео-арт, анімація, графіка, сучасна скульптура і фотографія. Загалом, на вернісажі демонструватимуться твори більш ніж ста художників.

22 травня всі експонати буде виставлено на торги першого в історії Аукціону українського молодого актуального мистецтва. Серед топ-лотів – «Атлант» Артема Волокітіна (8500-10000 дол.), «Пам`ятник» Микити Кадана (6000-8000 дол.), «Я тебе кохаю» із серії «Не сказане» Лади Наконечної (3000 -4000 дол.) та ін. Естімейти на більшість лотів складають близько 1000-1500 дол., проте є й роботи, оціночна вартість яких не перевищує 500 дол.

Виставка працюватиме з 15 по 21 травня (понеділок, 17 травня – вихідний).