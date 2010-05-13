Шону Пенну дали три роки за побиття
Актор напав на фотографа
Відомого голлівудського актора Шона Пенна засуджено до трьох років умовно за напад на папарацці Джордана Доуза.
Як зазначає "The Associated Press", самого лауреата "Оскару" під час оголошення вироку в залі суду не було. Натомість інтереси Пенна представляв його адвокат.
До речі, окрім трьох років умовно актор отримав і 300 годин громадських робіт.
Та, за словами представника міської прокуратури, Шона можуть звільнити від цих робіт. Кінозірці, ймовірно, зарахують допомогу, яку він надав постраждалим від землетрусу на Гаїті.
У вироку також йдеться про те, що Пенн має пройти 36-годинний курс управління гнівом. До того ж, актору заборонено наближатися до побитого ним фотографа ближче ніж на 90 метрів.
Нагадаємо, у жовтні 2009-го року Один з лос-анджелеських фотографів Джордан Доуз заявив, що Шон Пенн жорстоко побив його та зламав фотокамеру.