Янукович чекає від українського кіноринку власних фільмів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності забезпечення українського кіноринку власними фільмами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на засіданні Громадської гуманітарної ради під його головуванням.

Президент нагадав, що нещодавно підписав закон, спрямований на стимулювання кіновиробництва і наповнення українського простору власними кінофільмами.

Водночас, він підкреслив, що ця індустрія має стати поштовхом для розвитку регіонів, притоку інвестицій та фінансових надходжень, а також створення робочих місць.

Також В.ЯНУКОВИЧ висловився за нові підходи у сфері державної підтримки українського книговидання.