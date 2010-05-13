В Україну зі США сьогодні прибуває чудотворна ікона

Чудотворна Курсько-Корінна ікона Божої Матері «Знамення» прибуває до аеропорту «Бориспіль» сьогодні о 18.00.

Про це УНІАН повідомили у прес-офісі Української Православної Церкви.

Урочиста зустріч ікони відбудеться на місці будівництва Кафедрального собору УПЦ у храмі Всіх Святих (вул. Залізничне шосе, 3). Богослужіння з цього приводу очолять Предстоятель УПЦ Митрополит ВОЛОДИМИР і першоієрарх Руської Православної Церкви Закордоном Митрополит ІЛАРІОН, після чого перед святим образом розпочнеться святковий молебень Божій Матері.

Святиня перебуватиме у Києві з 14 до 22 травня. Щодня у храмі Всіх Святих звершуватиметься Божественна літургія та вечірнє богослужіння. Також духовенство Києва через кожних дві години служитиме молебні з акафістом.

22 травня, близько 13.00 ікона відбуде до міста Суми, де перебуватиме в Спасо-Преображенському кафедральному соборі до 25 травня.

25 травня чудотворний образ передадуть делегації Курської єпархії Руської Православної Церкви.

Довідка УНІАН. Курська Корінна ікона Божої Матері «Знамення» - головна реліквія православних за кордоном. Вперше ікона «Знамення» згадується у 1295 році. Після нашестя татаро-монголів загін дружинників відправився на полювання в околиці Курська. На березі ріки Тускарі один із воїнів побачив ікону Богородиці, що лежала на корінні дерева. Коли він підняв її, із землі забило джерело. Дружинники розповіли про диво князеві, і той велів перенести знахідку у свій домовий храм. Після чого ікона зникла. Її знайшли через декілька днів на колишньому місці, у коріння дерева. Ще тричі її забирали, і тричі вона залишала церкву. Тоді вирішили, що Богоматір бажає, щоб її зображення залишалося там, де його знайшли, і збудували на березі Тускарі капличку.

У один із набігів на Курську область татари вирішили спалити каплицю. Але дерев`яна будівля не горіла. Розлючені вороги розрубали ікону на дві частини і кинули їх в різні боки, а священика, який служив при каплиці, погнали до Криму. Але доля цієї людини склалася так, що він повернувся, розшукав обидві половинки «Знамення», з`єднав їх, і вони «зрослися»! Тонкий “шрам” посередині реліквії видний на іконі і до цього дня.

Під час революції ікону вивезли з країни і довгий час виставляли для поклоніння в церквах Європи і Америки.