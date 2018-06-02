“Чудове Чудовисько” повертається (фото)

У Києві презентовано нову дитячу книгу Сашка Дерманського “Чудове чудовисько в країні жаховиськ” видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, що стала другою частиною трилогії “Чудове Чудовисько”.

“Чудове Чудовисько в країні жаховиськ” одночасно є і продовженням першої частини трилогії. Читачі зможуть тут найти купу нових героїв, неочікуванних зав’язок і веселих моментів.

– Перший наклад був розпроданий, і мені запропонували змінити щось до нового видання, – розповідає Сашко Дерманський. – Я не знав, шо конкретно змінюватиму, але завжди можна зробити щось краще.

Під час презентації у книгарні “Є” письменник та Іван Малкович, директор видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, подарували кілька примірників книжок дітям, зачитавши окремі моменти нового твору.

“Чудове чудовисько в країні жаховиськ” – це весела історія про чудовисько Чу, котре гарними справами та за допомогою друзів долає всі незгоди. Сашко Дерманський зазначає, що в кожному з нас живе чудовисько, але в когось воно чудове й добре, а в когось зле і страшне. Проте, якщо докласти певних зусиль, то страшне чудовисько можна перетворити в чудове.

На думку Івана Малковича, цією повістю Сашко починає справджувати найсміливіші надії на успіх нової української дитячої літератури.

Перша книга з трилогії “Чудове Чудовисько” вийшла в 2006 році і розповідала про пригоди дівчинки Соні та чудовиська Чу, котрий мав заробити сім подяк від людей, щоб не потрапити в Країну жаховиськ.

“Чудове чудовисько в країни жаховиськ” стала восьмою дитячою книгою одного з найперспективніших молодих українських письменників, лауреата Всеукраїнського конкурсу Коронація слова - 2005 Сашка Дерманського.

Катерина Зінов’єва

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