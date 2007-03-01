За публікації у сфері сучасної української культури з`явилася нова відзнака

З’явилася нова загальноукраїнська відзнака для ЗМІ за публікації у сфері сучасної української культури.

У кнайп-клубі “Купідон” 13 березня 2007 року відбудеться перше вручення відзнаки “Культурний провідник”. Відзнака вручатиметься редакціям неспеціалізованих (загальносуспільних) ЗМІ, орієнтованих на широку аудиторію, та окремим журналістам за регулярне й цікаве висвітлення сучасного “культурного ландшафту” України за результатами моніторингу ЗМІ за 2006 рік. Цього року буде відзначено лише шість неспеціалізованих ЗМІ й двох журналістів. Усі герої церемонії отримають дерев’яну статуетку, яка зображує духа на ім’я Куль Біт (Дух Куль Біт – Дух одного біту “культурної” інформації), іменні дипломи й подарунки від спонсорів.

Гості церемонії: представники іноземного дипломатичного корпусу в Україні, журналісти, керівники та власники бізнес-структур, представники профільних міністерств і комітетів, відомі українські письменники, музиканти, театральні режисери.

Нагадаємо, що вперше про заснування відзнаки “Культурний провідник” було оголошено на прес-брифінгу 18 жовтня 2006 року під час Щотижневих посиденьок в УНІАН. Засновник відзнаки – інтернет-часопис сучасної культури “Кульбіт” (www.culbit.com) – таким чином планує привернути увагу загальносуспільної преси до збільшення якості й кількості публікацій про вітчизняний культурний продукт, а також заохочення журналістів і редакторів “загальнодоступної” преси.

“При великій кількості та високій якості сучасного українського культурного продукту, – зазначила під час прес-брифінгу головний редактор часопису Серафіма Василькова, – він недоступний більшості українців, передовсім через недостатню кількість і якість інформації про нього. Інформаційний вакуум навколо сучасного українського культурного продукту не лише шкодить розвитку самої культури, а й породжує проблеми суспільні – адже саме “культурна” (а не політична чи економічна) інформація на загальнодоступному рівні формує тип мислення та образ життя суспільства.

Моніторинг преси показує, що саме публікації про культурні події найчастіше стають об’єктом передруків і таким чином збільшують популярність “першодрукарів” цієї інформації”.

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