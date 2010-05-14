У Каннах показали скандальну стрічку про Сільвіо Берлусконі

У атмосфері, близькій до політичного скандалу, на 63-му Каннському фестивалі відбувся показ картини "Драквіла – Італія тремтить" італійського режисера Сабіни Гуццанті. Зроблена в стилі журналістського розслідування і нагадує фільми відомого американського режисера Майкла Мура, стрічка була представлена минулого четверга в рамках офіційної програми фестивалю в розділі спеціальних сеансів, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Сатира на владу італійського міста Аквіли, яке було зруйноване в квітні 2009 року від землетрусу, робота відомої в минулому тележурналістки викликала на кінофорумі підвищений інтерес.

Водночас, на знак протесту проти демонстрації даної картини в офіційній програмі фестивалю до Канн відмовився прибути міністр культури Італії Сандро Бонді. При цьому він назвав картину "Драквіла – Італія тремтить" "пропагандистським продуктом, який ображає весь італійський народ".

Ставлячи за мету показати низьку ефективність відновних робіт у зруйнованому землетрусом місті, Гуццанті покладає провину на місцеву владу та уряд Італії. "Мій фільм є роздумом з приводу зростання авторитаризму, який відбувається в Італії", – заявила під час прес-конференції в Каннах Сабіна Гуццанті.

У результаті землетрусу 2009 року загинули більше 300 чоловік, а близько 60 тисяч лишилися без притулку. У своєму фільмі Гуццанті стверджує, що трагедія припала на рік Берлусконі, рейтинг якого незадовго до цього поповз вниз через скандали, пов`язані з його особистим життям.

Основна думка стрічки Гуццанті зводиться до того, що італійський прем`єр використовував землетрус для того, щоб підвищити власну популярність – саме для цього він розпорядився швидко побудувати будинки на околицях зруйнованого міста, не враховуючи думку жителів Аквіли.

Гуццанті провела декілька місяців у зруйнованому землетрусом місті, спостерігаючи за діями влади.

Проте, як тут зазначають, стрічка Гуццанті не змогла відповісти на одне з головних питань незадоволених урядом Сільвіо Берлусконі: чому італійські виборці віддають перевагу йому над усіма іншими політиками сучасної Італії і незмінно голосують за нього.

NEWSru.com