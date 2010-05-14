Українські музеї приєднаються до європейської акції "Ніч музеїв"

В Україні в ніч із 15 на 16 травня відбудеться щорічна загальноєвропейська акція під назвою "Ніч музеїв". Про це повідомляє "Корреспондент".

Зазначимо, що ця акція проводиться щороку в ніч із суботи на неділю у вихідні, найближчі до Міжнародного дня музеїв, який відзначається 18 травня. У цей день понад 2 тисяч музеїв з 42 країн Європи відкривають свої експозиції для відвідування у вечірньо-нічний час.

Музеї України цього року проводять спеціальні акції в ніч із 15 на 16 травня й вдень 18 травня. Крім регулярних експозицій, можна буде побачити унікальні експонати фондів, живі картини, відвідати театралізовані вистави й виставки предметів сучасного мистецтва.

Так, у Києві до акції приєднаються три музеї: Національний художній музей України, Музей Михайла Булгакова й Київський музей Марії Заньковецької.

У Львові Ніч і День музеїв відбудуться з 15 на 16 травня й вдень 18 травня в дев`ятьох музеях: Музеї народної архітектури й побуту у Львові, Музеї книги, Львівському національному музеї імені Андрія Шептицького, Львівському музеї історії релігії, Львівському історичному музеї, Львівській галереї мистецтв, Музеї етнографії й художнього промислу, Музеї Пинзеля й Підгорецькому замку.

В Одесі до акції приєднаються 5 музеїв: Воєнно-історичний музей, Художній музей, Музей Блещунова, Музей Західного й Східного мистецтва й Одеський літературний музей.

У Харкові в акції візьмуть участь: Харківський літературний музей, Харківський художній музей, Міський музей К. І. Шульженко, Морський музей і Муніципальна галерея.

У Феодосії Ніч музеїв відзначить Будинок-музей Гріна.

Нагадаємо, що в 2009 році в акції взяли участь 2,2 тисячі музеїв в 40 європейських країнах, зокрема близько 150 музейних організацій Об’єднаного Королівства.