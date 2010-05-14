В Ізраїлі “Анну Кареніну” й “Антігону” вилучили зі шкільної програми

“Анну Кареніну” Льва Толстого й “Антігону” Софокла вилучили зі шкільної програми в Ізраїлі. Про це повідомляє "Корреспондент".

Там вважають, що ці твори не відповідають релігійному поняттю скромності. Замість класики світової літератури школярам пропонують вивчати філософію іудаїзму.

Представники міністерства підтвердили, що в останні роки в релігійних навчальних закладах у розряд "проблемних" потрапили літературні твори, які ще недавно вважалися обов`язковими для вивчення.

Роман Льва Толстого “Анна Кареніна” вилучили зі шкільної програми, тому що в цьому творі йдеться про подружню зраду. Крім того, головна героїня кінчає життя самогубством. Обидва ці факти, на думку педагогів, можуть збентежити школярів. “Антігона” Софокла потрапила в немилість за поклоніння язичницьким ідолам.

В ізраїльських школах замість "проблемних" творів воліють обговорювати короткі розповіді Чехова чи літературні твори, створені рабинами і мудрецями, які також включені до шкільної програми.

Представник Міністерства освіти повідомив про відмову релігійних шкіл від вивчення ряду творів класиків тенденцією. Але в офіційній відповіді, отриманій редакцією з міністерства, сказано, що йдеться лише про окремі школи.

Чиновники стверджують, що далеко не всі вчителі літератури уникають говорити з учнями на складні теми, які ставляться у знаменитих романах. Крім того, шкільна програма дозволяє навчальним закладам на свій розсуд обирати твори для класної роботи.

Нагадаємо, що прокуратура Владивостока перевіряє інформацію про примусовий перегляд учнями міських шкіл за вказівкою дирекцій нового фільму Нікіти Міхалкова “Натомлені сонцем. Предстояння”. Раніше завуч однієї зі шкіл цього міста на правах анонімності заявила, що чиновники з мерії Владивостока дали директорам шкіл міста вказівка влаштувати для учнів обов`язковий колективний перегляд нового фільму Міхалкова.