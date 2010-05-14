У Києві та Донецьку виступить легенда поп-джазу Matt Bianco

18 і 20 травня в Києві і Донецьку в рамках 10-го джазового фестивалю Do # Dж Україну вперше відвідає легенда європейського поп-джазу 80-х - британський гурт Matt Bianco.

18 травня відбудуться виступи в Донецьку - концерти в Палаці молоді Юність відіграють Matt Bianco (Великобританія) та українська співачка Джамала, переможниця Нової хвилі-2010 у Юрмалі.

20 травня Matt Bianco виступлять у Києві в Crystal Hall.

Як зазначають організатори фестивалю, "свого часу Matt Bianco підірвали європейські танцмайданчики своїми мелодійними треками з новаторським для того часу електронним звуком".

Їхня версія пісні Джорджі Фейма Yeh Yeh була визнана Кращим синглом Європи 1985 року, а композиція Wam Bam Boogie стала Кращим клубним треком у 1988-му. За двадцять років колектив неодноразово зазнавав змін у складі музикантів і навіть на деякий час припиняв свою діяльність. Проте в 2003 році музиканти зібралися знову. У 2009 році гурт записав новий альбом HiFi Bossanova, звучання якого найбільш точно відповідає визначенню джаз-лаунж.

У цьому році фестиваль Do # Dж відзначає 10-річний ювілей. За цей час відбулися сотні концертів, дев`ять конкурсів і сотні лауреатів.

На Міжнародному джазовому фестивалі Dо # Dж в різний час виступали: біг-бенди Олега Лундстрема і Георгія Гараняна, Ігоря Бутмана, Михайла Радинського (Росія); Лера Гехнер Бенд (Німеччина-Росія); Олів`є Кер-Оріо (Франція); ансамбль Brazil All Stars (Бразилія); Джоні Ві (Канада); Ніно Катамадзе і гурт Insight (Грузія); Dean Brown Trio (США); гурт Jazzinho (Англія); Mansound і Night Groove (Україна); Tok Tok Tok (Німеччина); Hiram Bullock Band (США); Take 6 (США); Marcus Miller (США); Shakatak (Великобританія) та інші.