У столиці запрацювала Дитяча залізниця

Сьогодні, 14 травня, о 14.00 відкрилася дитяча залізниця, що розташована у Сирецькому парку, пише газета Сегодня.

Цього року вартість проїзду підвищиться. Як зазначає видання, минулого року дітям, щоб покататися на залізниці, потрібно було заплатити 1,5 гривні, а дорослим - 2 гривні, зараз же проїзд коштує 3 і 4 гривні відповідно.

"Усе дорожчає, то й ми змушені", - сказав Валерій Бражник, начальник дитячої залізниці.

Потяги курсуватимуть по вихідних і святах з 11:30 до 15:40 між станцією Вишенька і Яблунька.

"У нас працюють діти від 10 до 17 років, які займаються в залізничному гуртку. Ми спеціально складаємо такий розклад, щоб їм було зручно", - сказав Бражник, пише видання.

Минулого року Київська Дитяча залізниця у Сирецькому парку розпочала свою роботу 6 травня.