Кабмін звільнив Чміль з посади голови Держслужби кінематографії

16:35, 14 травня 2010
Культура
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За заявою про вихід на пенсію

Кабінет міністрів звільнив Ганну ЧМІЛЬ із посади голови Державної служби кінематографії.

Відповідну постанову від 12 травня №1033 розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, звільнення проведено за заявою Г.ЧМІЛЬ у зв`язку з її виходом на пенсію.

Державну службу кінематографії Г.ЧМІЛЬ очолювала з 11 травня 2006 року.

 

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