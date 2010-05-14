Кабмін звільнив Чміль з посади голови Держслужби кінематографії
16:35, 14 травня 2010Культура
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За заявою про вихід на пенсію
Кабінет міністрів звільнив Ганну ЧМІЛЬ із посади голови Державної служби кінематографії.
Відповідну постанову від 12 травня №1033 розміщено на сайті уряду.
Згідно з документом, звільнення проведено за заявою Г.ЧМІЛЬ у зв`язку з її виходом на пенсію.
Державну службу кінематографії Г.ЧМІЛЬ очолювала з 11 травня 2006 року.
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