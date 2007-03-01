Ян Табачник побудує у Києві міжнародний творчий центр

28 лютого Київська містобудівна рада схвалила концепцію будівництва висотного міжнародного творчого центру Яна Табачника на Дніпровській набережній. Творчий центр сягатиме 200 метрів висоти і фінансуватиметься вітчизняними інвесторами, - повідомляє ГлаVred .

"Концертний зал такого класу - це європейський клас на сьогоднішній день", - сказав присутній на засіданні Ян Табачник. За задумом головного архітектора проекту Сергія Бабушкіна, на території планується звести кілька споруд, основною з яких стане творчий центр. Іншою будівлею буде 4-поверховий блок, прибудований до творчого центру, у якому розміститься концертна зала на 3700 місць. У найбільшому на сьогодні концертному холі - Палаці культури Україна - 3746 місць.

Передбачений також трьохрівневий паркінг на 3 тис. місць. На майданчику поруч з майбутнім об’єктом планується побудувати житловий будинок, який виконуватиме шумозахисну функцію. У будинку знаходитимуться майстерні, студії, на верхньому поверсі - клуби, фітнес-центр.

Члени міськради засумнівалися у тому, що на території, де зараз розташована АЗС, буде доцільно будувати житловий будинок. Архітектор Анатолій Цвєтков зазначив, що біля концертної зали не вистачає території для того, щоб люди могли відпочити. Деякі архітектори виступили проти будівництва на узбережжі такого високого будинку. Головний архітектор столиці Василь Присяжнюк схвалив проект будівництва будинку висотою 200 метрів. Авторам рекомендували доробити транспортно-пішохідну схему, відвести додатково земельну ділянку під благоустрій, а також спробувати побудувати комплекс таким чином, щоб зала виходила на Дніпро.