На Тернопільщині започаткували гру «Легенда УПА»

Сьогодні на Тернопільщині розпочнеться теренова гра для молоді «Легенда УПА».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації Молодіжний націоналістичний конгрес, триватиме вона два дні поблизу міста Теребовля.

Під час змагань команди шукатимуть схований прапор, демонструючи при цьому знання з історії, географії та спортивного орієнтування. Під час заходу також відбудуться турнір з пейнтболу, брейн-ринг, ватра знайомств та оцінювання творчого виробу на тему «Євген Коновалець - символ боротьби».

Сама ж гра приурочена легенді, згідно з якою у травні 1945 року сотня УПА отримала наказ переправити у Карпати прапор штабу УПА. У теребовлянських лісах воїни потрапили у засідку і загинули у нерівному бою. Однак штабне знамено так і не потрапило до рук ворогів, натомість з’являється кожної весни на місці бою як символ нескореності українського народу.

Вважається, що саме цей прапор і шукають учасники змагань. Участь у цьогорічній грі візьмуть команди із районних центрів Тернопільщини. Організували теренову гру обласна організація МНК, головне управління з питань туризму, сім’ї, молоді та спорту та управління освіти та науки обласної держадміністрації. Переможці змагань отримають кубки та призи.