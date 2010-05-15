Поланського звинуватили ще в одному зґвалтуванні

Британська актриса Шарлот Льюіс стверджує, що режисер Роман Поланські поглумився над нею майже 30 років тому.

За словами Льюіс, яка знялася в картині Поланського "Пірати" в 1986 році, ймовірне насильство було здійснене приблизно за три роки до цього.

"Він (Поланські) сексуально поглумився наді мною найжахливішим чином, коли мені було всього 16 років", - заявила жінка.

Як пояснила 42-річна актриса, вона зробила це зізнання, щоб спростувати заяви про одиничність випадку зі зґвалтуванням 13-річної американки в 1977 році.

Звинувачення Льюіс прозвучали на прес-конференції в Лос-Анджелесі у присутності адвоката актриси. Та не дозволила клієнтці відповідати на питання журналістів, але розповіла, що всі докази звинувачень передані в поліцію.

Між тим один з адвокатів Поланського пообіцяв привернути Льюіс до відповідальності, якщо вона стане повторювати звинувачення на адресу режисера.

Нагадаємо, в США 76-річного Поланського звинувачують в спокушанні неповнолітньої Саманти Геймер в 1977 році. Потерпіла відмовилася від претензій до режисера ще в 1993 році, коли отримала від нього велику грошову компенсацію, проте прокуратура наполягає на судовому розгляді. Між тим Поланські чекає рішення з питання його екстрадиції до США на своїй віллі в швейцарському Гштааді.

Gazeta.ua