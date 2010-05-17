Помер рок-музикант Ронні Джеймс Діо

У Лос-Анджелесі вранці 16 травня у віці 67 років помер Ронні Джеймс Діо, колишній вокаліст групи Black Sabbath, Rainbow, Elf і лідер сольного проекту, названого його ім`ям. Про це повідомила дружина музиканта Венді Діо на його офіційному сайті.

У заяві вона повідомляє, що Діо помер о 7:45 ранку. Венді Діо також зазначає, що рідні й друзі встигли попрощатися з музикантом перед його смертю.

У кінці листопада 2009 року стало відомо, що у Діо діагностовано рак шлунку. До цього він відмінив турне по Великобританії через хворобу, подробиці про яку не повідомлялися.

Ронні Джеймс Діо (справжнє ім`я – Рональд Джеймс Падована) народився в 1942 році. Його музична кар`єра почалася в кінці 50-х. У 1960-х він створив групу Elf, що перетворилася згодом у Rainbow, на гітарі в якій грав Річі Блекмор, який пішов з Deep Purple. Пізніше Діо замінив Оззі Озборна в Black Sabbath. У 1982 році він сформував групу Dio, з якою записав 10 альбомів. Ронні Джеймс Діо також брав участь ув супергрупі Heaven And Hell з колишніми музикантами Black Sabbath Томмі Йоммі, Гізером Батлером і Вінні Еппайсом.

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