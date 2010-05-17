У Херсоні відбудеться День Європи

Єврокомісія виділила 44,9 тис. євро на проведення 22 травня Дня Європи в Херсоні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона.

Згідно з повідомленням, у рамках святкування в Херсоні буде створене "європейське містечко", де кожна країна ЄС в окремому наметі надасть інформацію про себе. У Херсонському національному технічному університеті проходитиме Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Молодь у світі сучасних інформаційних технологій" з тематики "Вступ України до Світової організації торгівлі". Відкриття і робота інформаційного центру ЄС проходитиме у Херсонському державному університеті. На захід запрошено більш як 15 послів країн - членів ЄС, які візьмуть участь у дебатах зі студентами.

Крім того, пройде презентація культури Європи: працюватиме школа європейських танців; демонструватимуться європейські кінофільми, які останнім часом одержали міжнародні нагороди; заплановано футбольний турнір, у фіналі якого гратимуть команди європейських дипломатів і Херсонської міськради.

Серед країн, делегації яких візьмуть участь у Днях Європи, представлені Австрія, Чеська Республіка, Естонія, Німеччина, Угорщина, Польща, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Фінляндія, Італія і Велика Британія. Крім того, до Херсона приїдуть делегації Ради Європи, Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Європейського молодіжного парламенту і Європейської комісії.