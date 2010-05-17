Інституту національної пам'яті реорганізація не загрожує?

Віце-прем`єр міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО заявляє, що реорганізації Інституту національної пам`яті не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Києві в інтерв`ю журналістам після церемонії покладання вінків до пам`ятника жертвам політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили".

"Ніякої реорганізації. Інститут національної пам`яті працює згідно із законодавством, яке існує на даний час. Ми провели дуже ґрунтовні, дуже глибокі обговорення з директором Інституту з приводу напрямків роботи", - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

При цьому він висловив думку, що інформація, що з`являється, про реорганізацію і навіть про можливу ліквідацію Інституту національної пам`яті поширюється навмисно для дискредитації влади.

"Те, що іноді чутки розповсюджуються, я думаю, що це навмисно робиться, як і багато чого іншого, що ініціюється зараз проти діючої влади", - підкреслив віце-прем`єр.