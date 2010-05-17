Бондарчук зніме "Сталінград" у форматі 3D

Фільм Федора Бондарчука "Сталінград" буде знято у форматі 3D, повідомляє Lenta.ruз посиланням на заяву продюсера, гендиректора компанії Art Pictures Дмитра Рудовського.

З його слів, Art Pictures уже веде переговори про співробітництво з головним оператором "Аватара" Вінсом Пейсом.

"Сталінград" буде виконано в епічному жанрі, бюджет фільму становитиме 30 мільйонів доларів. Зі слів Рудовського, виробництво буде спільним з однією з великих закордонних студій.

Крім цього, Art Pictures веде переговори з німецьким актором Тілем Швайгером. Незалежно від того, чи буде Швайгер грати у фільмі, його компанія Barefoot Films зацікавлена стати німецьким співпродюсером.

Нагадаємо, кінострічку хочуть представити в 2012 році, коли буде відзначатися 70-річчя від початку Сталінградської битви. Бондарчук має взятися за "Сталінград" після того, як закінчить роботу над фільмом "Зимова королева" - англомовною екранізацією роману Бориса Акуніна "Азазель". Ераста Фандоріна в цьому фільмі має зіграти Антон Єльчін, Амалію Бєжецьку - Міла Йовович.