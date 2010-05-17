Клаудія Шиффер народила третю дитину

Відома німецька модель Клаудія Шиффер і її чоловік, кінорежисер Метью Вон, повідомили про народження своєї третьої дитини.

Клаудія народила дівчинку в лондонській лікарні. За даними прес-секретаря Шиффер, 39-річна модель і дитина почувають себе добре.

Нагадаємо, що в пари, яка побралася в 2002 році, є семирічний син Каспар і п`ятирічна дочка Клементін.

РБК-Україна