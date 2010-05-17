В Одесі відбудеться перший міжнародний кінофестиваль

В Одесі з 16 по 24 липня відбудеться перший Одеський міжнародний кінофестиваль.

Слід зазначити, що головне на цьому фестивалі - наявність почуття гумору у фільмах, відібраних для участі в конкурсні й позаконкурсних програмах.

Відомо, що до конкурсної програми повнометражних фільмів увійдуть 16 зроблених після 1 січня 2009 року картин, які раніше не виходили в прокат у країнах СНД. Головою журі стане голландський кінорежисер Йос Стеллінг, який вручить приз "Золотий Дюк" за найкращий фільм фестивалю.

Тим часом, позаконкурсна програма містить понад 80 картин. Повідомляється, що відбудеться ювілейна ретроспектива Федеріко Фелліні, панорама найкращих комедій Одеської кіностудії й ретроспектива Кіри Муратової.

До того ж, одним із важливих спецпроектів кінофестивалю є "Літня кіношкола", у рамках якої будуть проходити майстер-класи почесних гостей фестивалю. Для студентів кіношколи передбачена спеціальна акредитація, що дає змогу подивитися всі фестивальні картини й оселитися в наметовому містечку.

Повідомляється, що фестивальним центром стане кінотеатр "Батьківщина", де будуть проходити покази конкурсної програми, а церемонії відкриття й закриття відбудуться в Одеському театрі опери та балету. Спеціальні покази, панорами й ретроспективи охоплять практично всі кінотеатри міста.

ЛігаБізнесІнформ