Міс США стала американка арабського походження

Дівчина арабського походження зі штату Мічиган Ріма Факіх стала Міс США-2010.

Про це повідомляє Корреспондент.net

24-річна Факіх, що замінила Міс США-2009 Крістен Далтон, тепер зможе представляти США на конкурсі Міс Всесвіт-2010, який відбудеться 22 серпня. Також вона отримала право протягом року проживати у повністю сплаченій квартирі в Нью-Йорку і користуватися різними послугами в сфері здоров`я та краси.

"Спитайте мене після того, як поїм піцу", - відповіла Факіх на запитання, що вона відчуває після перемоги.

За свідченням американської преси, випускниця коледжу продала свій автомобіль, щоб на виручені гроші брати участь у змаганнях спочатку за титул Міс-Мічиган, а потім і в конкурсі загальнонаціонального масштабу. У її родині змішане віросповідання - ісламське і християнське, сама дівчина закінчила в Нью-Йорку католицьку школу.

Першою заявою 24-річної переможниці, яка зобов`язана брати участь у благодійних місіях, стала думка про те, що протизаплідні таблетки повинні оплачуватися як і звичайні ліки - за рахунок медичного страхового поліса.

Вона також схвалила більш жорсткі імміграційні закони, прийняті, зокрема, в Арізоні і спрямовані проти нелегальних мігрантів.

Дівчина має ступінь бакалавра мистецтв і закінчила програму бізнес-менеджменту в університеті Мічигану, де активно брала участь у громадському житті та обиралася сенатором свого вузу. Вона сподівається продовжити освіту - тепер в юридичній сфері.

Після перемоги в конкурсі краси свого штату у вересні 2009 року Ріма брала участь в програмах, пов`язаних зі здоров`ям жінок і, зокрема, допомогла вирішити проблему фінансування операцій з видалення пухлини грудей.

Друге місце зайняла Міс Віргінія Саманта Івлін Кейсі, третє - Міс Колорадо Джессіка Хартман.

Конкурс, у якому брали участь найкрасивіші дівчата з 51 штату США, відбувався у неділю на сцені Planet Hollywood Resort & Casino у Лас-Вегасі.

Вели церемонію австралійський телеведучий Кертіс Стоун і кореспондент каналу NBC Наталі Моралес.

Пряму трансляцію з Лас-Вегаса вела телекомпанія NBC. Вона разом з відомим американським мільярдером є упорядником 59-го за рахунком змагання перших красунь Сполучених Штатів.

Концертні номери виконали поп-група Boys Like Girls і зірка кантрі-музики Трейс Едкінс.

На відміну від конкурсу Міс Америка, учасниці Міс США не зобов`язані приголомшувати аудиторію якими-небудь особливими талантами.

Нагадаємо, в 2009 році переможницею Міс США стала 22-річна блондинка Крістен Далтон з Північної Кароліни. На конкурсі Міс Всесвіт-2009 вона зайняла 10 місце. Перше місце дісталося представниці Венесуели Стефанії Фернандес.