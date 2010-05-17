Софію можуть виключити зі списку ЮНЕСКО

ЮНЕСКО погрожує вивести національний заповідник Софія Київська зі списку світової спадщини вже в серпні цього року, коли відбудеться наступна сесія, пише газета Сегодня.

Як пише видання, причиною такого рішення може стати хаотична забудова навколо пам`ятника.

Член національної комісії України у справах ЮНЕСКО Ярослав Яцків розповів, що на засіданнях вже обговорюють застосування таких радикальних заходів.

"До списку світової спадщини увійти дуже складно, а ось вийти – дуже просто. Зараз до цього все і йде", - сказав Яцків.

Заступник міністра з питань регіонального будівництва та архітектури Ігор Соколов заявив, що нарахував 30 ділянок землі навколо заповідника, які столична мерія останнім часом віддала під забудову. Згідно з правилами ЮНЕСКО, новобудови повинні бути нижчими від купола золотоверхого, і не порушувати естетику Софії Київської - кидатися в очі повинен храм, а не висотки. Боїться заступник міністра того, що на цих 30 ділянках землі в подальшому буде споруджено висотні будівлі. Так, як це сталося з будинком на провулку Рильського. Там за планом повинні були спорудити семиповерховий житловий будинок, а потім раптово добудували ще мансарду і кілька поверхів - вийшла 11-поверхова будівля.

Водночас, начальник главку охорони культурної спадщини КМДА Руслан Кухаренко заявив, що не підписувався під жодним будівництвом в буферній зоні Софії Київської.

"Це робили нагорі", - зазначив Кухаренко.

"Справа в тому, що в законі є багато дірок. Там написано, що в буферній зоні будувати вище, ніж 25 метрів, (сім поверхів) не можна, і водночас, написано, що можна зробити виняток. Тобто спорудити висотку, попередньо затвердивши це будівництво з тим же ЮНЕСКО", - наголосив Кухаренко, додавши, що на практиці всі вдаються саме до винятків. За його словами, забрати ділянки вже майже неможливо - хіба що можна підкоригувати проекти, пише видання.

Що стосується вже наявних будинків, то, за словами Яцківа, зробити вже нічого не можна.

"Не різати ж їх. Питання в тому, щоб не погіршити ситуацію", - сказав Яцків.

Водночас, гендиректор заповідника Неля Куковальська розповіла, що рівень ґрунтових вод під заповідником піднявся на сім метрів.

"Фундамент у Софійської церкви дуже маленький, тобто вода може його просто змити", - сказала Куковальська.

Один з авторів генплану столиці Микола Демін заявив, що ніхто не спостерігав ґрунтові води вже 20 років, зазначивши, що 40% всіх труб діряві.

За словами Кухаренка, пам`ятник може "не дожити" до реставрації, адже тільки його проектування займе близько року, пише видання.

Нагадаємо, що у вересні минулого року Київська міська державна адміністрація запропонувала Київраді погоджувати з Організацією Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО проекти будівництва об`єктів в охоронних зонах національного заповідника Софія Київська та Києво-Печерської лаври.

Експерти ЮНЕСКО рекомендували Києву ввести мораторій на будівництво висоток, які нівелюють панораму історичного монастирського ландшафту на берегах Дніпра та організувати ефективне збереження не тільки будівель Києво-Печерської Лаври, але і природного ландшафту.