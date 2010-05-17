У Луцьку встановлено пам’ятник Теодоровичу

У Луцьку встановлено пам’ятник видатному краєзнавцю, педагогу та церковному діячу, автору п`ятитомного видання з історії краю та Православної Церкви на Волині Миколі Теодоровичу. Як повідомляє кореспондент УНІАН, пам’ятник знаходиться біля Свято-Покровського храму на вул. Караїмській.

Пам’ятник споруджено з благословення Ніфонта Митрополита Луцького і Волинського. Автором монумента Миколі Теодоровичу є волинський скульптор Ірина ДАЦЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття монумента взяли участь голова облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК, народний депутат України Анатолій ГОРБАТЮК, церковні та громадські діячі Волині, історики, краєзнавці та представники ЗМІ.

„Вшановуючи пам’ять земляка Миколи Теодоровича, праці якого є основою для наших краєзнавців та істориків, ми робимо спільну Божу справу. Ми бачимо, що наше коріння є міцне та глибоке - такою має бути й наша держава”, - зазначив Б. КЛІМЧУК. Він також подякував усім причетним до встановлення пам’ятника, при цьому зазначивши, що "спорудження монументна - це гарний приклад роботи влади духовної і світської".

*** Микола Іванович Теодорович (1856—1917) - дослідник історії (зокрема церковної) Волині; з священичого роду на Волині, вчився у Петербурзькій духовній академії, був інспектором шкіл у м. Седльцях (Підляшшя), викладачем Волинської духовної семінарії (м. Кременець). Його праці: «Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии» (1888 — 1899), "Учение тридентского собора о первородном грехе и оправдании в связи с православным и протестантским учением о том же предмете" (Почаїв, 1886), «Город Владимир Волынский»(1893), «Волынская духовная семинария» (іст. нарис, Почаїв, 1901).