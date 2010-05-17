Туроператори відзначають сплеск продажу турів на травневі свята

Провідні українські туроператори відзначають значне зростання виїзного турпотоку з України за результатами травневих свят.

За даними туроператорів, на більшості зарубіжних напрямів відзначається 15-30% збільшення турпотоку українських туристів. «Ми не чекали такого активного сплеску продажу турів на травневі свята, особливо порадували європейські напрями: наприклад, турпотік з України до Греції та Іспанії зріс на 30-40%, порівняно з минулим роком», - повідомив у коментарі УНІАН президент Асоціації туроператорів України Ігор ГОЛУБАХА.

На 15-20% більше українських туристів, порівняно з 2009 роком, відпочили на травневі свята і в Туреччині. «Нам довелося навіть ставити додаткові чартери, оскільки всі місця було продано, і така ситуація була не тільки на рейсах з Києва», - зазначив керівник провідного туроператора з Туреччини компанії «Karya tour» Оуз ЕРГЮЛЬ. За його словами, українці починають наближатися до показників докризового 2008 року, коли на турецьких курортах відпочило 620 тисяч українців. На збільшення турпотоку до Туреччини з України, як відзначають експерти, вплинула й активна промо-компанія в Україні міністерства туризму цієї країни, на яку було виділено близько 3 млн. доларів.

Директор фірми «Албіз-тур» Олена НЕМЕНЬША вважає, що значний попит українців на відпочинок в Греції цього року продиктований не лише низьким курсом євро по відношенню до гривні, але й лояльною політикою грецьких готельєрів, які не підвищували цін, а деякі їх навіть зменшили.

За даними експертів Центру туристичної інформації, найбільше українських туристів на травневі свята цього року відпочили в Туреччині, на другому місці Греція, а третім поки що залишається Єгипет.