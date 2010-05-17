Жулинський: Україна має сама видавати підручники з історії

Академік Національної академії наук України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ переконаний, що Україна має самостійно видавати підручники з історії, але українські історики повинні вести дискусії зі своїми колегами з інших країн щодо спільних оцінок історичних подій.

Таку думку М.ЖУЛИНСЬКИЙ висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН щодо заяви міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА про те, що Україна і Росія до кінця 2010 року підготують спільний навчальний посібник для вчителів історії.

"Як можна собі уявити, що для якоїсь країни інша країна пише підручники для шкіл? Це ж абсолютно ненормально. Тим більше, що б ми не говорили, але кожна країна формує свою систему цінностей, свою систему координат – в історичному плані, в плані перспективи. І. зрозуміла річ, не може інша країна нав’язувати якусь свою точку зору на ту чи іншу історичну подію, чи на той чи інший період національної історії", – сказав М.ЖУЛИНСЬКИЙ.

Водночас науковець зазначив, що декілька років тому були започатковані аналогічні дискусії між українськими та польськими істориками, але на рівень якогось спільного підручника сторони так і не вийшли. М.ЖУЛИНСЬКИЙ нагадав, що з боку України авторський колектив очолював академік НАН України Ярослав ІСАЄВИЧ.

"Ми маємо дуже добрий досвід співпраці з польською стороною. Українські і польські історики займалися проблемою, наприклад, Волинських подій 1943-1944 років. Це трагічна історія долі українського і польського народів, і видавали такі збірники, які називалися "Україна і Польща: важкі питання". Там викладалася позиція польських істориків, українських істориків, відбулися дискусії, і багато чого це дало, щоб більш-менш об’єктивно оцінити ті події. Тому таку ж дискусію, я переконаний, варто проводити і з російськими істориками. Я думаю, звичайно, можна буде дійти і багато в чому деполітизувати ті проблеми, які існують", - додав він.

"Такі дискусії треба вести. Якщо вийдуть на спільний підручник – нічого поганого тут немає, якщо буде враховано і пропозиції української сторони, і буде врахована думка, припустимо, російської сторони. Росіяни також повинні бути в цьому зацікавлені, тому що вони також перебувають в певному полоні певних стереотипів, уявлень, які формувалися не одне десятиліття. То для чого зберігати ті стереотипи і знову їх вмонтовувати у суспільну свідомість? Це абсолютно не логічно. Тому я думаю, і Україна, і Росія повинні бути зацікавлені в тому, щоб вести такі дискусії, зустрічі істориків, професіоналів і виробляти об’єктивну точку зору на ту чи іншу подію, яка торкається долі двох народів", - переконаний М.ЖУЛИНСЬКИЙ.

Водночас науковець підкреслив, що ініціатива створення спільного українсько-російського підручника є не новою, але "надзвичайно складною" для реалізації. "Я слідкую, що пишуть російські вчені, яка позиція російської офіційної науки щодо оцінки тих чи інших подій. Ми можемо взяти тільки одну Полтавську битву, постать гетьмана Івана Мазепи і більше ми вже можемо далі не говорити. Це говорить про те, що росіяни стоять на тій позиції, якої вони дотримувалися і за радянських часів, і за часів ще Російської імперії. В Україні домінує вже інша позиція, яка дуже серйозна підтверджена і аргументована, і вона не співпадає з позицією Росії. Через це створити такий спільний підручник буде надзвичайно важко", - пояснив він.

"Я особисто вважаю, що діалог вчених, істориків обов’язково повинен бути. Це абсолютно нормальний процес. Його проходили європейські країни, зокрема, Франція і Німеччина, Німеччина і Польща. І з Росією цю дискусію треба вести. Треба, щоб зустрічалися професіонали і щоб вони говорили про це", - резюмував М.ЖУЛИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК 13 травня 2010 року під час відеомоста Київ-Москва заявив, що Україна і РФ до кінця 2010 року підготують спільний навчальний посібник для вчителів історії.

"У нас є цікаві напрацювання щодо створення спільного навчального посібника для вчителів історії і суспільствознавства. У нас досить різні програми і я розумію, що це вельми маніловська ідея створити спільний підручник, тому ми розпочнемо з навчального посібника для вчителів", - сказав Д.ТАБАЧНИК.