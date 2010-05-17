У Києві пройде міжнародний фестиваль мистецтв "Арт Преміум”

У Києві 20-31 травня пройде Другий міжнародний фестиваль мистецтв для дітей та молоді «Арт Преміум-2010», в якому візьмуть участь близько 1,5 тис. конкурсантів з різних країн.

Про це УНІАН повідомила директор фестивалю Світлана СУХОМЛИНОВА.

Зокрема, 21-22 травня у Будинку вчених (вул. Володимирська, 45 А) відбудеться інструментальний конкурс у номінаціях: фортепіано, струнні та народні інструменти. 22 травня у Ліцеї міжнародних відносин (вул. Орлика, 13) пройде конкурс у номінаціях духові та ударні інструменти.

Також 29 травня в Будинку вчених конкурсанти змагатимуться у номінаціях академічний та народний вокал. Цього ж дня у Будинку офіцерів (вул. Грушевського, 34/1) відбудеться конкурс із хореографії.

Крім того, цього ж дня у Будинку офіцерів пройде конкурс у номінації вокал.

Заключні концерти переможців відбудуться 23 та 30 травня з 12.00 до 16.00 на концертній естраді Маріїнського парку.

Конкурсантів оцінюватиме журі, до складу якого увійшли народні та заслужені артисти, професори та доценти, провідні фахівці України, Росії, США, Білорусі, Литви.

Фестиваль відбудеться за підтримки Міністерства культури та туризму України, Головного управління культури і мистецтв КДМА та Печерської районної держадміністрації у Києві.

Функції оргкомітету виконує благодійний фонд «ВІВАТ АРТ».