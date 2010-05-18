Сьогодні - 66-ті роковини депортації кримських татар

Сьогодні виконується 66 років з дня примусового переселення кримських татар з Криму до Середньої Азії.

Співробітники НКВС провели депортацію 18-20 травня 1944 року за рішенням Державного комітету оборони, підписаним Йосифом Сталіним. Причинами виселення називалися дезертирство кримських татар з Червоної армії, співпрацю з німецькими окупантами і розправу над радянськими партизанами.

За різними даними, було депортовано від 183 до 188 тисяч кримських татар. Значну частину - до Узбецької РСР.

У роки Великої Вітчизняної війни з Криму виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

Масове повернення кримських татар на півострів розпочалося наприкінці 80-х – на початку 90-х років.

У 1989-му Верховна Рада СРСР прийняла декларацію «Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, що піддалися насильницькому переселенню, і забезпечення їх прав».

З 1993 року в Криму 18 травня відзначається як День пам`яті жертв депортації.

Колони кримських татар з прапорами і транспарантами пройдуть сьогодні від передмістя до центру Сімферополя. Там буде організовано траурний мітинг.

Кримські татари закликають світову спільноту визнати депортацію актом геноциду.

У Кримській автономії на даний час живуть 1,9 млн. осіб, з них більш як 265 тисяч - кримські татари. Ще мінімум 100 тисяч кримських татар хотіли б повернутися на півострів.