У Сімферополі кримськотатарська молодь запалила 2 тис. свічок

Кримськотатарська молодь вчора ввечері на центральній площі Сімферополя запалила дві тисячі свічок у пам`ять про жертв депортації кримських татар, 66-і роковини якої відзначаються 18 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції-реквієму «Запали вогник у своєму серці» виклали зі свічок контур кримського півострову, цифру «66», напис «No genocide», півмісяць із зіркою і національний символ - тамга.

В акції взяли участь близько тисячі осіб. Кримські татари закликали світову громадськість визнати насильницьке переселення 1944 року актом геноциду.

«Шістдесят шість років тому сталася трагічна подія - злочин по відношенню до цілого народу. Ми закликаємо визнати депортацію кримських татар актом геноциду», - сказав журналістам почесний голова кримськотатарського молодіжного центру Ескендер БАРІЄВ.

Акція «Запали вогник у своєму серці» проводиться у Сімферополі не перший рік.

Цього року вона розширила географію, і, за даними організаторів, відбувається цими днями у Києві, Івано-Франківську, Москві, Лондоні, Туреччині та ряді сіл кримського півострова.

Довідка УНІАН. У травні 1944 року керівник СРСР Йосип Сталін підписав підготовлену НКВС ухвалу про виселення кримських татар з території Криму. Їх звинуватили у співпраці з німецькими окупантами і масовому дезертирстві.

Виселення розпочалося вранці 18 травня і завершилося до вечора 20 травня. Було депортовано близько 190 тисяч кримських татар. Більшість з них - до Узбецької РСР.

У роки Другої світової війни з півострова виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

Масове повернення депортованих розпочалося в кінці 1980-х - на початку 1990-х років.

Зараз у Криму проживає понад 1,9 млн. осіб, із них близько 265 тисяч - кримські татари.

Ще, щонайменше, 100 тисяч кримських татар хотіли б повернутися до Криму.