У Нікітському ботанічному саду зацвіли кактуси й агави

У кактусовій оранжереї Нікітського ботанічного саду (Крим) почалося масове цвітіння рослин.

Як повідомляє офіційний сайт НБС, зокрема, зацвіли агави американські, які дивують відвідувачів своїм багатометровим квітконосом. Особливість агав полягає в тому, що після цвітіння і плодоносіння вони гинуть.

Також почалося масове цвітіння кактусів, колекція яких налічує більш як 1000 видів.

"Але особливо незвично серед цієї пишності виглядають квітучі орхідеї, непередбачувані кольори і форми яких по праву вважаються одними з найоригінальніших у рослинному світі", - повідомляється на сайті.