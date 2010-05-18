У Російському університеті видадуть підручник з української

Міждержавний фонд гуманітарної співпраці держав - учасниць СНД (МФГС) повідомляє, що підручник української мови буде видано Російським державним гуманітарним університетом. Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав прес-секретар фонду Олександр КАЛУГІН.

«З ініціативою видати підручник української мови фонд виступив ще кілька місяців тому. На замовлення МФГС Російський державний гуманітарний університет (РДГУ) працює над підготовкою цього підручника», - підкреслив О.КАЛУГІН.

Він відзначив, що МДІМВ до цього проекту не має жодного відношення. При цьому О.КАЛУГІН повідомив, що перший наклад у тисячу екземплярів планується видати у жовтні-листопаді цього року.

Водночас О.КАЛУГІН повідомив, що підручник розповсюджуватиметься через бібліотеки і вищі навчальні заклади країн СНД, де існує потреба у вивченні української мови, - Таджикистану, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Азербайджану та інших країн.

Крім того, він зазначив, що фонд готує до видання підручники мов інших країн СНД. За його словами, цей напрям дуже затребуваний у країнах Співдружності.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до планів співробітництва у галузі освіти та науки між двома державами, також заплановано, що у 2011 році 7200 українських студентів навчатимуться у ВНЗ Росії, маючи при цьому 300 державних стипендій від російського уряду; водночас 3800 російських студентів навчатимуться в Україні, 120 з яких матимуть українські державні стипендії.