У Києві презентували міжнародний проект «Сінтезія»

28 лютого у кнайп-клубі “Купідон” пройшла презентація україно-литовського мистецького проекту “Сінтезія. Поєднання музики, візуального ряду і літературного тексту”.

За задумам організаторів, проект “Сінестезія” мав представити присутнім аудіовізуальні арабески очима актуальних відеохудожників.

Проект стартував у грудні минулого року, коли група литовських митців приїхала до Києва, де відзняла кілька відеокліпів, у яких продемонстровано поетичні читання у київському трамваї. Потім литовці гостинно запросили українських поетів до Вільнюса. Результати цих київсько-вільнюських зйомок – “перетворення магічних вібрацій у досконалі тексти” – й були продемонстровані на презентації проекту “Сінестезія”.

Того вечора у літературних читаннях у “Купідоні” брали участь такі литовські поети, як Даінюс Гінталас, Ремігіус Венцкус, Бенас Сарка, Іонас Лозуарітіс, Аквілє Агніскайте, Юрій Кручак. Українську поезію репрезентували Дмитро Лазуткін, Галина Крук, Богдан Горобчик, Олеся Мамич, Павло Коропчук.

Окрім ознайомлення з поетичною відео зйомкою і літературними читаннями, присутні мали змогу сповна насолодитися присутньою того вечора у “Купідоні” українсько-литовською мистецькою атмосферою. А сприяло цьому ще й пригощання всіх присутніх автентичним коктейлем “Някштукас”.