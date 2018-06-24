В Україні з'явилася перша в світі електродомра

Віктор Соломін – єдиний музикант у світі, котрий грає джаз на українському автентичному інструменті – електродомрі. Аналогів котрій поки всвіті не існує. Майстри робили унікальний інструмент не менше року й прикрасили його стародавнім китайським символом Інь-Янь, як метафру поеднання Заходу і Сходу, джазу і фолькльору.

Відбулося це в рамках нового фольклорного фестивалю ДомРа, започаткованого одноіменним гуртом.

Проходив фестиваль у Мистецькому Центрі Національного університету Києво-Могилянська академія й мав на меті не лише презентувати новий проект відомого домриста, а й популяризувати серед молоді музичну страву, яка сьогодні до смаку не кожному: етнічність, автентичність й фольклор, приготувавши її за рецептами джазу.

В очі впадала велика кількість людей у вишиванках, білого, сірого й навіть лимонного кольорів, адже завбачливі організатори зробили вхід для людей у цьому патріотичному вбранні безкоштовним.

Гості не тільки вдягли гаптовані квітами й візерунками сорочки, а ще й додали до свого гардеробу сучасний етнічно стилізований одяг, виставлений на продаж разом із рушниками й ляльками ручної роботи. Що вдало вписалися в концепцію фестивалю й гурту, який на ньому презентувався. Адже,за словами організаторів, у ДомРі змішується автентика, старі мелодії з цікавими сучасними рішеннями.

Бавили публіку фолькльорні вокальні ансамблі «Многая літа» і «Стріла». Учасники таких фестивалів як «Шешори»й «Країна мрій».

Дівчата й парубки в справжньому старовинному українському вбранні, серед якого була присутня й весільна сукня 1913 року, співали пісні різних регіонів України.

Коли грає домра, то перед очима постає каритина українського села, в якому парубки хвацько залицяються до молодих гучноголосих краль, а десь за віконечком протяжно оплакує в співі свою любов дівчина в червоних коралях.

Автентичні костюми й пісні колективів довго збирали по всій країні.

Головна подія вечора чекала гостей за дверима концертного залу. Віктор Соломін презентував дебютний сингл свого нового проекту «ДомРа», задля котрого й був створений новий інструмент.

Віктор Соломін – лідер гурту SOLOMINBAND, який входить у п’ятірку кращих джазових гуртів України й особливий тим, що грає джаз, фьюжн, фанк на домрі, слов’янському єтнічному інструменті, що сьогодні став для українського слухача своєрідною екзотикою. Музикант намагається популяризувати свій інструмент, з назвою якого збігається назва гурту.

У своїй музиці гурт поєднує популярний джаз і призабутий фолькльор . Адже за словами домриста, між ними дуже багато спільного як у джазі, так і в фолькльорі присутня імпровізація, а вона як невеликий місток, у тому сенсі, що всі ми хочемо свободи. Імпровізація – це свобода, територія вільної музики».

Фолькльорну основу принесла Соломіну солістка гурту Анастасія Дразюк, фолькльорист за освітою.

Збиралися автентичні мелодії по всій Україні, у тому числі й в Карпатах.

– Ми пробували стилі полтавські й етнічні поліські, вибрали середню манеру між манерою фолькльорною, манерою народною. Ми використовуємо різні поєднання, але все вийшло дуже поєднано, цілісно й різноманітно. Нещодавно були в Карпатах. Місцеві люди з великою радістю ділилися з нами своєю творчістю, влаштували двогодинний концерт: вокальний, інструментальний. Ми це все записали.

Саме за ініціативою Насті був створений цей проект. Одного разу на концерті до Соломіна підійшла дівчина з пропозицією співпраці.Виявилося,що вона збирає фолькльор і співає народним голосом.Соломіна це зацікавило й він зробив свої аранжування й написав сво пісні стилізовані під автентику.

- Вона сама мене знайшла й знаходила мене пару років, підходила й казала про те, що хоче зі мною працювати.Обмінювалися телефонами, я не зонив,вона через півроку знову приходила. Коли вже людина четвертий раз запропонувала, я послухав її записи й потім, як вона співає вживу, зрозумів, що Анастасія має дуже сильний,надзвичайний голос. Але я зразу чесно її попередив,що зі мною легко не буде, бо я не буду писати фолькльорні обробки, це не буде ні ,ні джазом. У процесі роботи ми поєднуємо навіть хард-рок із фолькльором, - згадує домрист.

Коли утворився гурт, стало зрозуміло, що він вимагає інших акустичних рішень, акустична домра не сприяла розвитку проекту й було вирішено зробити електродомру, якої в принципі до цього не існувало.

Віктор Соломін каже, що електродомра була практично створена для цього проекту. Назву можна розуміти по-різному. Домра – як основний інструмент,що лідирує. Дом – як дім бога сонця Ра. Домра закумулювала в собі всі досягнення майстрів, що робили домри раніше й досягнення електронного звучання. Зараз створена унікальна електроніка, унікальні технології.

Звернулися до майстрів. Робота зайняла біля року. Майстрів хвилювала не лише технічна сторона, а й стилізація інструменту, його подібність до тої музики, яка за його допомогою створюватиметься.

За словами музикантів, електродомра відрізняється від акустичної лише додатковим технічним оснащенням і більш гучним звучанням, необхідним для великих концертних залів.

Проте спробу покращити звучання старовинного слов’янского інструменту схвалюють не всі, бо, за словами її ініціатора, на жаль, багато музикантів домристів не сприймають це.

Тетяна Шульга

Фото Юлії Берлач