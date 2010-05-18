Ганна Чміль знайшла собі нову посаду

Із 17 травня колишнього голову Державної служби кінематографії Ганну Чміль призначено виконувачем обов`язків генерального директора державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка». Відповідний наказ Міністерства культури і туризму був підписаний 14 травня, повідомляє прес-служба відомства.

«Причиною мого уходу з посади голови Держслужби кінематографії є досягнення граничного терміну перебування на державній службі», - цитує прес-служба Ганну Чміль.

За її словами, вона виконала завдання, які ставила перед собою, коли йшла на посаду голови Держкіно у 2006 році. Зокрема ратифіковано Міжнародну конвенцію спільного кіновиробництва, яку введено в дію в Україні з 1 грудня 2009 року, та прийнято закон «Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів», завдяки якому національне кіновиробництво звільняється від оподаткування на п`ять років і створюється спеціальний рахунок фінансової підтримки національної кінематографії.

«У Франції закуплено новітнє обладнання для обробки кіноплівки та тиражування фільмокопій, яке має бути встановлено в Національному центрі Олександра Довженка. Саме для того, щоб це обладнання було якомога швидше запущено в експлуатацію, я й вирішила прийняти пропозицію посісти посаду в. о. генерального директора ДП "Національний центр Олександра Довженка"», - зазначила Ганна Чміль.

Як повідомляла ТК, 12 травня уряд звільнив Ганну Чміль з посади голови Держкіно згідно з її заявою та виходом на пенсію.

«Телекритика»