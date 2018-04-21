У Києві відкрився “Великий скульптурний салон – 2007”

У рамках проекту “Арт-Київ” з 1 по 11 березня в Українському домі буде тривати “Великий скульптурний салон - 2007”.

Коло скульпторів, представлених у “Великому скульптурному салоні – 2007”, визначається іменами наших сучасників, які протягом останніх п’ятнадцяти років вийшли у лідери вітчизняного ринку. Здебільшого це яскраві творчі особистості, яким вдалося сформувати власний неповторний стиль, а то й цілі мистецькі напрямки.

В урочистому відкритті салону взяли участь перший Президент України Леонід Макарович Кравчук, директор Українського дому Наталія Заболотна й І-ий заступник міністра культури Корнієнко Владислав Вікторович. Леонід Макарович відмовився прокоментувати побачене, сказав, що він з іншої сфери і є “невігласом у скульптурі”.

Експозиція “Великого скульптурного салону - 2007” гармонійно вплетена у просторову структуру Українського дому. На площі понад 1000кв.м експонується близько 300 скульптур українських майстрів різних поколінь, які працюють у різних творчих манерах, напрямках і стилях.

До дня відкриття “Великого скульптурного салону - 2007” видається крупноформатний каталог. Дане відкриття, запроваджене Українським домом, претендує на роль Події у культурно-мистецькому просторі України.

Великою популярністю користуються роботи Олега Пінчука. Кожна скульптура цього автора – це багатозначне поєднання різних елементів, які здавалось би не мають між собою ніякого зв’язку. У кожному випадку виходить якась нова істота, дивлячись на неї, розумієш, яку величезну фантазію має скульптор. Саме роботи Олега Пінчука, величезні дивовижні істоти, зустрічають відвідувачів.

Участь в скульптурному салоні коштує тисячу доларів, а далі - як кому повезе.

Серед голих муз - бронзова голова Юлії Тимошенко. Свого кумира скульптор Олександр Лідаговський ліпив три роки. Найважче давалася коса. Чи купить Юлія Тимошенко свою бронзову статую, чи її придбає хтось з її шанувальників, Олександра хвилює мало. По-перше, головне - процес, а по-друге, у нього є ще пластиліновий двійник.

“Великий скульптурний салон - 2007” проходить у рамках проекту “Арт-Київ”, який стартував в Українському домі у листопаді минулого року. Тоді він представив 450 імен, близько 1500 творів (середина ХХ-ХХІ стю).

Мистецькі акції “Арт-Київ” і “Великий скульптурний салон - 2007” заплановані, як щорічні (осінь-весна) і мають на меті сприяти формуванню цивілізованого арт-ринку, розвитку його інфраструктури, покликані стимулювати якісну вибудову “ієрархії” експертів, арт-дилерів, галерей, а найголовніше – популяризації вітчизняного мистецтва в Україні й світі.